Ρωσικό δίκτυο χαρακωμάτων στην Κριμαία, για να μην την ανακαταλάβουν οι Ουκρανοί

Καθώς η Ουκρανία διαμηνύει πως θα ανακαταλάβει όλα τα εδάφη που έχει χάσει, η Μόσχα ενισχύει τις άμυνές της, ιδίως στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσάρτησε το 2014 και που πλέον αποτελεί μία από τις καλύτερα οχυρωμένες περιοχές της εμπόλεμης ζώνης.

Μετά από εβδομάδες εκσκαφικών εργασιών, η περιοχή γύρω από τη μικρή πόλη Μεντβέντιβκα, κοντά στο πέρασμα στην ηπειρωτική Ουκρανία, έχει περιχαρακωθεί από ένα σύνθετο δίκτυο τάφρων, μήκους πολλών χιλιομέτρων. Οι τάφροι είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν στους Ρώσους στρατιώτες μεγαλύτερο εύρος πυρός, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν και άλλες οχυρώσεις, σχεδιασμένες για την παγίδευση βαρέων οχημάτων και αρμάτων μάχης.

Δορυφορικές εικόνες της Maxar Technologies, που δημοσιεύτηκαν στην Washington Post, παρουσιάζουν τα δεκάδες ορύγματα των Ρώσων.

«Ο ρωσικός στρατός προφανώς κατανοεί πως στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να υπερασπιστεί την Κριμαία», σημειώνει ο Ίαν Ματβέεφ, Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής.

Russia began to prepare Crimea for the Ukrainian offensive

Miles of trenches have been dug on Crimean beaches to protect them from #Ukrainian landing troops. In just a few weeks dozens of miles of trenches have been dug on the beaches of the peninsula, The Washington Post… pic.twitter.com/vht8YnEKRj

— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023