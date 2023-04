Αξιωματικός της ασφάλειας του Πούτιν λιποτάκτησε – Τι αποκαλύπτει για τη ζωή του Ρώσου προέδρου

Στις 14 Οκτωβρίου, ένας Ρώσος μηχανικός ονόματι Γκλεμπ Καρακούλοφ επιβιβάστηκε με τη σύζυγο και την κόρη του σε πτήση από το Καζακστάν προς στην Τουρκία, εγκαταλείποντας ίσως για πάντα τη ζωή στη Ρωσία.

Ωστόσο, ο λιποτάκτης αυτός δεν ήταν ένας τυχαίος Ρώσος εργαζόμενος. Ο Καρακούλοφ ήταν αξιωματικός στην ελίτ μυστική υπηρεσία ασφάλειας του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν κι ένας από τους λίγους βαθμοφόρους με ευαίσθητο ρόλο και γνώση προσωπικών λεπτομερειών της ζωής του προέδρου και δυνητικά απόρρητων πληροφοριών.

Ο Καρακούλοφ που ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια επικοινωνίας, επικαλέστηκε λόγους ηθικής αντίθεσης στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και φόβους για τη ζωή του που τον έκαναν να μιλήσει. Όπως είπε, ευελπιστεί η δική του ενέργεια να ενθαρρύνει κι άλλους Ρώσους.

«Ο πρόεδρός μας έγινε ένας εγκληματίας πολέμου. Είναι ώρα να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και σταματήσουμε να σιωπούμε», δήλωσε ο ίδιος.

Η περιγραφή του Καρακούλοφ συνάδει με άλλων που χαρακτηρίζουν τον Ρώσο πρόεδρο ως άλλοτε χαρισματικό, αλλά ολοένα και πιο απομονωμένο ηγέτη που δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο και ίντερνετ, επιμένει να βλέπει την κρατική τηλεόραση όπου κι αν πάει, προτιμά να αποφεύγει τις πτήσεις και ταξιδεύει με ειδικά διαμορφωμένο θωρακισμένο τρένο.

Εκτός, όμως, από τις νέες πληροφορίες που γνωστοποίησε για τον Πούτιν και τη ζωή του, ο Καρακούλοφ έδωσε τη δική του οπτική για την απόφασή του να λιποτακτήσει – χωρίς καν να το πει στη μητέρα του, που παραμένει πιστή υποστηρίκτρια Πούτιν.

Όπως αναφέρει αξιωματούχος ασφαλείας από χώρα του ΝΑΤΟ που μιλά στο Associated Press υπό καθεστώς ανωνυμίας, μία λιποταξία όπως του Καρακούλοφ «έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον». «Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα πολύ σοβαρό πλήγμα για τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο γιατί ενδιαφέρεται εξαιρετικά για την αφάλειά του, και η ασφάλειά του έχει εκτεθεί. Αυτό είναι κάτι για το οποίο (ο Πούτιν) δεν θα ήταν πολύ χαρούμενος. Ιδίως αν η έκθεση αυτή έχει να κάνει με τις επικοινωνίες από τις οποίες εξαρτώνται πολλά», προσθέτει.

Ως μηχανικός σε μια μονάδα του τμήματος προεδρικών επικοινωνιών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO),ο Καρακούλοφ ήταν υπεύθυνος για τη εγκατάσταση ασφαλών επικοινωνιών για τον Ρώσο πρόεδρο και τον πρωθυπουργό όπου και αν πήγαιναν. Παρότι δεν ήταν έμπιστος του ίδιου του Πούτιν, πέρασε χρόνια στην υπηρεσία του, σε εξαιρετικά στενή σχέση από το 2009 έως το 2022.

Ο ίδιος, η σύζυγός του και η κόρη τους βρίσκονται σε υπόγειο σημείο και, για λόγους ασφαλείας, είναι ανέφικτο να τους μιλήσει κανείς απ’ αυθείας.

Το Dossier Center, μια ερευνητική οργάνωση με έδρα το Λονδίνο και ιδρυτή τον Ρώσο αντιπολιτευόμενο, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, πήρε πολλές συνεντεύξεις από τον Καρακολούλοφ, δίνοντας πρόσβαση σε βίντεο και κείμενα άνω των έξι ωρών σε Associated Press, τη σουδική τηλεόραση SVT, τη δανέζικη και νορβηγική ραδιοτηλεόραση DR και NRK, αντιστοίχως.

Το Dossier Center επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του διαβατηρίου του Καρακούλοφ καθώς και της εργασιακής του ταυτότητας στην FSO, μεταξύ άλλων.

Σε αντίθεση με τον Ρώσο πρωθυπουργό, ο Πούτιν δεν ζητά στα ταξίδια του ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας μου, δεν τον είδα ποτέ με κινητό τηλέφωνο. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει είναι από άτομα κοντά σε εκείνον. Έτσι, ζει σε κάποιου είδους κενό πληροφορίας», λέει ο ίδιος.

Ο Καρακούλοφ τον συνόδευσε σε πολυτελή ξενοδοχεία για συναντήσεις και συνόδους, σε θέρετρο της Κούβας, γιοτ, αλλά και στο ειδικά τροποποιημένο τρένο για τις μετακινήσεις του. Όπως λέει, το τρένο μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο εξωτερικά ώστε να περνά απαρατήρητο. Ο Πούτιν προτιμά να μετακινείται στη μυστικότητα ενός «κοινού» τρένου, σύμφωνα με τον Καρακούλοφ, καθώς τα αεροσκάφη μπορούν να εντοπιστούν. «Κατανοώ πως απλώς φοβάται», λέει.

