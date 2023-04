Ουκρανοί χάκαραν Ρώσο επίδοξο αγοράστη drone και του αγοράσαν σεξουαλικά βοήθηματα αξίας 25.000 δολαρίων

Ουκρανοί ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι παραβίασαν τον διαδικτυακό λογαριασμό ενός Ρώσου εθελοντή στρατιωτικού, ο οποίος αγόραζε μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τις δυνάμεις της Μόσχας – και αντί αυτών του αγόρασαν σεξουαλικά βοηθήματα αξίας 25.000 δολαρίων.

Η ομάδα Kiber Sprotyv (Αντίσταση στον κυβερνοχώρο) δήλωσε ότι στόχευσαν τον λογαριασμό AliExpress του Μιχαήλ Λούτσιν- ενός φίλου του φιλορώσου στρατιωτικού μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι ο οποίος σκοτώθηκε σε έκρηξη σε καφέ της Αγίας Πετρούπολης την Κυριακή.

Ο Λούτσιν συγκέντρωνε χρήματα για την αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τα ρωσικά στρατεύματα που θα χρησιμοποιούσαν στην Ουκρανία.

«Είναι εγκληματίας πολέμου, εθελοντής, μπλόγκερ και τώρα ιδιοκτήτης δονητών», ανέφεραν οι χάκερς σε ανακοίνωσή τους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα οθόνης που τους δείχνουν να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του Λούτσιν στο AliExpress, ένα κινεζικό ηλεκτρονικό κατάστημα.

Freedom fighters from “Kyberopor” managed to hack the AliExpress account of Mykhailo Luchin and adjust the order for the funds collected by the volunteer. He is not able to cancel.

$25,000 worth of sex toys instead of drones for Russian troops! Epic!#FCKPTN #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/K3FrPYaPD8

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) April 3, 2023