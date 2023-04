Αναφορές για γυναίκα με καραμπίνα στον Πύργο Τραμπ

Ο Πύργος του Τραμπ στο Σικάγο τέθηκε σε lockdown, καθώς οι δυνάμεις της αστυνομίας ανταποκρίθηκαν στις αναφορές για μία γυναίκα οπλισμένη με καραμπίνα.

Η αστυνομία δεν ήταν σε θέση να δώσει άμεσα πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά σύμφωνα με πηγή του CBS όλο το “Trump International Hotel & Tower” έχει αποκλειστεί, και δεν επιτρέπεται ούτε η είσοδος ούτε η έξοδος σε κανέναν, εξαιτίας περιστατικού με ένοπλη, στο ξενοδοχείο που στεγάζεται στον Πύργο Τραμπ.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει ορισμένους δρόμους γύρω από το Νο 401 της λεωφόρου N. Wabash και τουλάχιστον δύο κλιμάκια της δύναμης SWAT έχουν σπεύσει στο σημείο.

SWAT officers are on-scene in the 400 block of N. Wabash for a domestic-related incident. At this time, we believe this is an isolated incident and there is no threat to the public. Media staging is at Grand/Wabash. Updates will be provided when available.

