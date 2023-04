Αυστραλία: Η αστυνομία αναζητά ζευγάρι που φέρεται να «απήγαγε» πλατύποδα τυλιγμένο σε πετσέτα

«Αγώνας δρόμου» βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανεύρεση δύο ατόμων που κατηγορούνται για την απαγωγή ενός πλατύποδα στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το ζευγάρι να επιβιβάζεται σε τρένο την περασμένη Τρίτη, κρατώντας το ζώο τυλιγμένο σε μια πετσέτα.

Queensland Police are searching for 2 people who stole a wild Platypus from its natural habitat. #queensland #platypus #australia #qld #moretonbay #platypuses #australiananimals #wildlife #outback #police #auspol pic.twitter.com/6eU8908hkj

— Empact News (@EmpactNews) April 6, 2023