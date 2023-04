Αλγερία: Γάτα σκαρφάλωσε πάνω στον ιμάμη κατά τη διάρκεια προσευχής για το Ραμαζάνι

Αγνωστο πώς, βρέθηκε μέσα στο τζαμί την ώρα προσευχής για το Ραμαζάνι. Εκεί η γάτα ένιωσε την ανάγκη να σκαρφαλώσει πάνω στον ιμάμη.

Ο Ουαλίντ Μεχσάς υποδέχτηκε ατάραχος το αιλουροειδές, το οποίο, αποτυγχάνοντας να κερδίσει την προσοχή του με χάδια στα πόδια του, σκαρφάλωσε πάνω του, καταλήγοντας στον ώμο του.

Ο ιμάμης, απερίσπαστος στο έργο του, δεν άνοιξε καν τα μάτια του, φιλοδωρώντας ωστόσο με μερικά χάδια την επίμονη Κάλικο.

Ο ίδιος, μάλιστα, πόσταρε το βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook.

Cat jumps onto Imam conducting Ramadan prayers in the Algerian province of Bordj Bou Arreridj pic.twitter.com/LTqWr2d3Dc

— Reuters (@Reuters) April 6, 2023