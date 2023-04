Γαλλία: Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στην «αγαπημένη» μπρασερί του Μακρόν

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι μαζικές κινητοποιήσεις συνδικάτων και πολιτών στη Γαλλία κόντρα στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μακρόν, με μια ομάδα διαδηλωτών στο Παρίσι να βάζει φωτιά στην τέντα της πασίγνωστης μπρασερί «La Rotonde».

FRANCE – Paris burns!

La Rotonde, the famous brasserie frequented by Macron burned is set fire.

They aren’t kidding. They want their democracy to work for them not against them 🔥pic.twitter.com/x59HsKqDMq

