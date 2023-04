Πυραυλικά πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χαμάς σε Λίβανο και Γάζα

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωνε πως διεξήγαγε πλήγματα σε αντίποινα για τις τριάντα και πλέον ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν κατά της επικράτειάς του από τον Λίβανο.

Κάτοικος του καταυλισμού παλαιστινίων προσφύγων στη Ρασντίγια, πολύ κοντά στην Τύρο, ο Αμπού Άχμαντ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «άκουσε εκρήξεις», τουλάχιστον δύο από τις οποίες έγιναν «κοντά στον καταυλισμό».

Ανταποκριτής του AFP διαπίστωσε πως οβίδα έπληξε τοίχο σπιτιού κοντά σε φυτεία, κοντά στον καταυλισμό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το Αλ Μανάρ, τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ένοπλης παράταξης προσκείμενης στο Ιράν, μετέδωσε πως έγιναν βομβαρδισμοί σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, συμπεριλαμβανόμενης της περιοχής του καταυλισμού προσφύγων στη Ρασντίγια.

