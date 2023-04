Στόρμι Ντάνιελς: Ανυπομονώ να καταθέσω για την υπόθεση του Τραμπ

Η ηθοποιός ερωτικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς δήλωσε σε συνέντευξή της ότι ανυπομονεί να καταθέσει εάν η ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πάει σε δίκη.

Η Ντάνιελς τόνισε επίσης ότι δεν πιστεύει ότι ο Τραμπ αξίζει να πάει στη φυλακή στην υπόθεση που την αφορά – αλλά ίσως για άλλα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει.

«Κάθε φορά που βρίσκεσαι στη δημοσιότητα είναι τρομακτικό», είπε η 44χρονη στον αρθρογράφο της NY Post και οικοδεσπότη Πιρς Μόργκαν σχετικά με την πιθανότητα να κληθεί ως μάρτυρας. «Οπότε είναι αποθαρρυντικό, αλλά το περιμένω με ανυπομονησία», δήλωσε η Ντάνιελς, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Στέφανι Κλίφορντ, σε ένα teaser της συνέντευξής της.

“I do take responsibility… he didn’t come at me.”

Stormy Daniels says her alleged encounter with Donald Trump was consensual – and that she felt “mad at herself” afterwards.@piersmorgan | @StormyDaniels | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/fdtvPjk88W

