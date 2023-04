Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών στην Εποχή του Χαλκού

Εξέταση σε τρίχες που εντοπίστηκαν σε τάφο βαθιά σε σπήλαιο της Μινόρκας, έδειξε πως οι κάτοχοί τους είχαν καταναλώσει φυτά που περιείχαν παραισθησιογόνες ουσίες. [ASOME-Universitat Autònoma de Barcelona via The New York Times]