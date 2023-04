Aντιδράσεις και συγγνώμη του Δαλάι Λάμα μετά το βίντεο στο οποίο φαίνεται να ζητούσε από αγόρι να του «ρουφήξει τη γλώσσα»

Ο Δαλάι Λάμα ζήτησε συγγνώμη μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που δείχνει τον πνευματικό ηγέτη να φιλάει ένα παιδί στα χείλη και στη συνέχεια να του ζητάει να «ρουφήξει τη γλώσσα» σε μια εκδήλωση στη βόρεια Ινδία.

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, το γραφείο του Δαλάι Λάμα ανέφερε ότι επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη από το αγόρι και την οικογένειά του, καθώς και από τους πολλούς φίλους του σε όλο τον κόσμο, για τον πόνο που μπορεί να προκάλεσαν τα λόγια του».

«Η Αγιότητά του συχνά πειράζει τους ανθρώπους που συναντά με αθώο και παιχνιδιάρικο τρόπο, ακόμη και δημοσίως και μπροστά στις κάμερες» ανέφερε η ανακοίνωση.

You didn’t just hug the boy though, you asked him to ‘suck your tongue.’

Why leave that bit out? 🤔pic.twitter.com/Nz2aSYxAZD

— Samirah (@SameeraKhan) April 10, 2023