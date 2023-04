Μεσανατολικό: Επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Οχθη – Ενας Παλαιστίνιος νεκρός

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στον καταυλισμό προσφύγων Ακαμπάτ Τζάμπερ, κοντά στην Ιεριχώ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε σε σύντομη ανακοίνωσή του ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν επιχείρηση στην Ακραμπάτ Τζάμπερ», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

