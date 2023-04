Ρωσία: Έκρηξη στο ηφαίστειο Σιβέλιτς – Πόλεις καλύφθηκαν από τέφρα [βίντεο]

Το ηφαίστειο Σιβέλιτς, στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, εισήλθε σήμερα σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, εκλύοντας νέφος ηφαιστειακής τέφρας που έφθασε σε υψόμετρο 10 χιλιομέτρων και εγείροντας κίνδυνο για τα αεροσκάφη που κινούνται στην περιοχή, προειδοποίησε η ομάδα διαχείρισης της ηφαιστειακής έκρηξης.

Η ομάδα εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για την πολιτική αεροπορία, τονίζοντας πως μπορεί να εκτοξευθεί ηφαιστειακή τέφρα ακόμη και σε ύψος 15 χιλιομέτρων ανά πάσα στιγμή. «Η συνεχιζόμενη (ηφαιστειακή) δραστηριότητα μπορεί να πλήξει διεθνείς πτήσεις και αεροσκάφη που πετούν χαμηλά», προειδοποίησε.

Το νέφος της τέφρας που εκλύθηκε όταν εξερράγη το ηφαίστειο παρασύρεται από τους ανέμους προς δυσμάς και νότο και εκτιμάται πως έχει απλωθεί στον εναέριο χώρο, καλύπτει 400 επί 270 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το παράρτημα στην Καμτσάτκα του Ινστιτούτου Γεωφυσικών Μελετών της ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, που εκφράστηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως το νέφος ηφαιστειακής τέφρας συνεχίζει να εξαπλώνεται.

Οι τοπικές αρχές έκλεισαν σχολεία και έδωσαν εντολή στους κατοίκους χωριών γύρω από τον κώνο του ηφαιστείου Σιβέλιτς να μείνουν κλεισμένοι σε εσωτερικούς χώρους, ανέφερε ο Αλέγκ Μπανταρένκο, επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια Ουστ-Καμτσάτσκι, επίσης μέσω Telegram.

Το ηφαίστειο, από τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά στην Καμτσάτκα, έχει εισέλθει περίπου 60 φορές σε επικίνδυνη εκρηκτική δραστηριότητα τα τελευταία 10.000 χρόνια, πιο πρόσφατα το 2007.

Έχει δύο τμήματα, το μικρότερο από τα οποία, το «Νέο Σιβέλιτς», είναι εξαιρετικά ενεργό τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με επιστήμονες.

Σύμφωνα με τον κ. Μπανταρένκο, το ηφαίστειο εξερράγη στις 06:31 (τοπική ώρα) και ηφαιστειακή τέφρα πέφτει σε χωριά της περιοχής, όπως το Κλούτσι. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας ανέφερε πως η ποσότητα της τέφρας που πέφτει στο έδαφος μετρήθηκε πως έχει φθάσει τα 8,5 εκατοστά.

