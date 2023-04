Κίνα: Γιατί αναμένεται «με αγωνία» η επιστροφή ενός πάντα από τις ΗΠΑ

Εκατομμύρια Κινέζοι παρακολούθησαν τους ανθρώπους ενός ζωολογικού κήπου στις ΗΠΑ να αποχαιρετούν ένα γιγάντιο πάντα πριν από την πολυσυζητημένη επιστροφή του στην πατρίδα του έπειτα από 20 χρόνια.

Η Ya Ya, ένα θηλυκό πάντα, ήταν περιστοιχισμένη από μπαμπού, ενώ της δόθηκε μια παγωμένη τούρτα από σταφύλια, ζαχαροκάλαμο και μπισκότα, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που μοιράστηκαν στο Διαδίκτυο. Περίπου 500 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση στην πόλη του Τενεσί, η οποία ακολούθησε κινεζικά εθιμοτυπικά.

The Memphis Zoo in Memphis held a farewell event for giant panda Ya Ya on Saturday. Visitors attended the sendoff at the CHINA exhibit, where they said goodbye to Ya Ya, signed letters, and watched cultural performances https://t.co/OmWYCMvzQS pic.twitter.com/VkNbnE9qHa

— China Xinhua News (@XHNews) April 9, 2023