ΗΠΑ: Πλαστοί οι πίνακες του Ζαν Μισέλ Μπασκιά που είχαν εκτεθεί στο Μουσείο Τέχνης του Ορλάντο

Ενας άνδρας από το Λος Αντζελες δήλωσε ένοχος για το σχέδιο απάτης με έργα τέχνης που απέδωσε ψευδώς στον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, δήλωσαν την Τρίτη οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Οι πίνακες κατέληξαν τελικά στο Μουσείο Τέχνης του Ορλάντο στη Φλόριντα, προτού κατασχεθούν από ομοσπονδιακούς πράκτορες πέρυσι, σε ένα σκάνδαλο που αναστάτωσε το μουσείο και οδήγησε στην αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου του, αφού απείλησε μια εμπειρογνώμονα τέχνης και της είπε να «σκάσει».

Ο Μάικλ Μπάρζμαν παραδέχτηκε ότι αυτός και ένας άλλος άνδρας, ο οποίος προσδιορίζεται μόνο ως «J.F.» στα δικαστικά έγγραφα, δημιούργησαν τους ψεύτικους πίνακες και συμφώνησαν να μοιραστούν τα έσοδα από τις πωλήσεις. «Ο κ. Μπάρζμαν πνιγόταν στα ιατρικά χρέη αφού πάλευε με τον καρκίνο για δεκαετίες», ανέφερε ο δικηγόρος του σε δήλωσή του την Τρίτη. «Σε απόγνωση, συμμετείχε σε αυτό το σχέδιο επειδή φοβόταν μήπως χάσει την ασφάλειά του. Εκτοτε συνεργάστηκε και έκανε ό,τι του ζητήθηκε για να αντισταθμίσει την κακή του κρίση».

Ο Mπάρζμαν παραδέχτηκε στο FBI – ύστερα από επανειλημμένες αρνήσεις σε ομοσπονδιακούς πράκτορες, ότι οι πίνακες δεν είχαν βρεθεί στο ντουλάπι αποθήκευσης του Θαντ Μάμφορντ.

