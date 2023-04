Αποφυλακίζεται η Εύα Καϊλή με «βραχιολάκι»

Η Εύα Καϊλή αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους.

Μετά από τέσσερις και πλέον μήνες στη φυλακή, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» παρακολούθησης, όπως επιβεβαίωσε στο Euronews ο δικηγόρος της, Σβεν Μέρι.

«Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο, πέρα από το γεγονός ότι αυτή είναι μια λογική απόφαση που άργησε να ληφθεί», δήλωσε o Μέρι.

🚨 Breaking: Eva Kaili, a former vice president of the European Parliament, will be put under house arrest, her lawyer told Euronews.https://t.co/3xjAkeoy0O

— euronews (@euronews) April 12, 2023