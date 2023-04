Τουρκία: Κυρώσεις της Ουάσινγκτον σε βάρος τεσσάρων οντοτήτων με την κατηγορία ότι βοήθησαν τη Ρωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα κυρώσεις εις βάρος τουλάχιστον τεσσάρων οντοτήτων που έχουν έδρα την Τουρκία, με την Ουάσινγκτον να τις κατηγορεί ότι παραβίασαν τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, συνδράμοντας στις ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι κυρώσεις αυτές είναι η μεγαλύτερη κίνηση επιβολής τιμωρητικών μέτρων της Ουάσινγκτον ενάντια στην Τουρκία, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πέρυσι.

NEW: US targets #Russia‘s sanctions evasion with designations on 120+ entities & individuals across 20+ countries. Includes firms based in #Turkey and #UAE. https://t.co/X9ciEkxkz3

— Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) April 12, 2023