Γαλλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο της Louis Vuitton – Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για το συνταξιοδοτικό

Διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα, Πέμπτη 13/4, στα κεντρικά γραφεία του διάσημου οίκου μόδας Louis Vuitton στο Παρίσι, την ώρα που οι κινητοποιήσεις κατά του συνταξιοδοτικού συνεχίζονται σε ολόκληρη τη Γαλλία. Την Παρασκευή, 14/4, αναμένεται η απόφαση για τη συνταγματικότητα της αμφιλεγόμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης Μακρόν.

Οπως αναφέρει το Sky News, οι απεργοί σιδηροδρομικοί εργάτες εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της LVMH στο Παρίσι – η οποία εκπροσωπεί επίσης εμπορικά σήματα όπως Christian Dior, Fendi και Givenchy.

Ειδικότερα, ομάδα κάποιων δεκάδων διαδηλωτών, με σημαίες και φωτοβολίδες, εισέβαλε στις εγκαταστάσεις της LVMH στη λεωφόρο Montaigne 22, το πρωί, στο πλαίσιο της 12ης ημέρας διαδηλώσεων από την έναρξη των απεργιών.

🚨🇫🇷⚡️Paris, France… Des manifestants ont pris d’assaut le siège de Louis Vuitton. Ils scandent “Nous irons jusqu’au retrait” / Paris, France… Protesters stormed the Louis Vuitton headquarters. They chant “We will go as far as withdrawal” pic.twitter.com/qyRy7gY8JE

— France Résistance (@FranceRsistanc1) April 13, 2023