Σουδάν: Στον «αέρα» η κατάπαυση του πυρός – Πυροβολισμοί και εκρήξεις στο Χαρτούμ

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για 24 ώρες στο Σουδάν τίθεται σε αμφιβολία καθώς οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζονται στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και σε άλλες πόλεις.

Πυροβολισμοί αντηχούσαν στο παρασκήνιο των ζωντανών μεταδόσεων των αραβικών τηλεοπτικών ειδησεογραφικών καναλιών στην περιοχή της πρωτεύουσας Χαρτούμ λίγα λεπτά μετά τη συμφωνηθείσα έναρξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στις 6 μ.μ. (1600 GMT) και πολεμικά αεροσκάφη διακρίνονταν στον ουρανό.

Ένας δημοσιογράφος του Reuters στο Χαρτούμ δήλωσε ότι άκουσε κανονιοβολισμούς τανκς λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας. Δεν ήταν σαφές μέσα στο χαοτικό θόρυβο ποιος βρισκόταν πίσω από τις διάφορες ανταλλαγές πυροβολισμών, αν και η παραστρατιωτική RSF εξέδωσε μια δήλωση στο Facebook λίγο μετά την έναρξη της εκεχειρίας κατηγορώντας τον στρατό για παραβίαση της. Ένας κάτοικος δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε στο Oμντουρμαν, την αδελφή πόλη του Χαρτούμ στην απέναντι όχθη του ποταμού Νείλου.

دوي انفجارات عنيفة في محيط مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، مع بدء الهدنة بين طرفي النزاع في #السودان .

Violent explosions sounded in the vicinity of the #SAF HQ in central Khartoum, with the start of a ceasefire between the two parties to the conflict in #Sudan. pic.twitter.com/APb4DMMqHL

