Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε τους πρώτους Patriot

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ολέξι Ρεζνίκοφ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι το Κίεβο έχει παραλάβει συστήματα αεράμυνας Patriot, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι με φόντο αυτήν την εξέλιξη ο ουκρανικός εναέριος χώρος καθίσταται πια περισσότερο ασφαλής.

“Patriots” for patriots

Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023