Το ρετιρέ του Κένταλ Ρόι στο Succession πωλείται 29 εκατ. δολάρια

To πολυτελές ρετιρέ στο Απερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν που χρησιμοποιούσε ως «ησυχαστήριο» ο Κένταλ Ρόι στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του HBO Succession βγαίνει στο «σφυρί» – κι η τιμή του δε θα μπορούσε παρά να αρμόζει στη δυναστεία Ρόι.

Το τριών ορόφων οίκημα στο νούμερο 180 της East 88th Street που φιγουράριζε στην τελευταία σεζόν της σειράς, έχει εμβαδόν άνω των 510 τ.μ. Διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, εσωτερικό ανελκυστήρα και μια τεράστια σπειροειδή σκάλα, και φυσικά πανοραμική ανεμπόδιστη θέα στο Σέντραλ Παρκ.

Το τριώροφο διαμέρισμα συνοδεύεται από 325 τ.μ εξωτερικού χώρου – υπερπολλαπλάσιου δηλαδή σε σχέση με τα μέσα διαμερίσματα του Μανχάταν που δεν ξεπερνούν σε έκταση τα 70 τ.μ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χώρου αποτελεί η βεράντα στον τελευταίο όροφο του ρετιρέ, με θέα στο «μεγάλο Μήλο».

Το κτήριο των συνολικά πενήντα ορόφων που διαθέτει γήπεδο μπάσκετ, παιδότοπο και κέιτεριγκ, ολοκληρώθηκε το 2021 και είναι ένα από τα υψηλότερα του Απερ Ιστ Σάιντ. Τα περισσότερα διαμερίσματα του κτηρίου πουλήθηκαν πολύ πάνω από 1 εκατ. δολ. έκαστο – με το φθηνότερο ένα στούντιο λίγο άνω των 55 τ.μ.

