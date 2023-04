Ουκρανία: Η μυστηριώδης λάμψη στο Κίεβο οφειλόταν «πιθανόν σε μετεωρίτη»

Η μυστηριώδης λάμψη που φώτισε χθες, Τετάρτη, το βράδυ τον ουρανό του Κιέβου και προκάλεσε ένα σύντομο αντιαεροπορικό συναγερμό οφειλόταν πιθανόν σε μετεωρίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η ουκρανική διαστημική υπηρεσία.

«Δεν μπορούμε να το ταυτοποιήσουμε επακριβώς. Η υπόθεσή μας είναι πως επρόκειτο για ένα μετεωρίτη, όμως μας λείπουν δεδομένα για να πιστοποιήσουμε την ακριβή φύση του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναπληρωτής επικεφαλής του κέντρου ελέγχου της διαστημικής υπηρεσίας της Ουκρανίας Ιγκόρ Κορνιένκο.

«Τα εργαλεία παρατήρησης κατέγραψαν μια ισχυρή έκρηξη, την καταγράψαμε και προσδιορίσαμε πού συνέβη» στον ουρανό, πρόσθεσε.

Can’t catch a break… First air raid alert in Kyiv in several days went off tonight. The reason? According to authorities, NASA satellite debris fell to earth, passing through the airspace of Ukraine’s capital around 10pm and illuminating the sky. pic.twitter.com/vSlmCoUY5W

