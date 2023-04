Ιταλία: Έξωση στην πριγκίπισσα που ζούσε στη βίλα Αουρόρα με τη μοναδική νωπογραφία οροφής του Καραβάτζιο

Η γεννημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Ρίτα Μπονκομπάνι Λουντοβίσι εκδιώχθηκε την Πέμπτη από τη βίλα Αουρόρα της Ρώμης που περιλαμβάνει τη μόνη νωπογραφία οροφής δια χειρός Καραβάτζιο χαρακτηρίζοντας την έξωση της «παρωδία της δικαιοσύνης».

Στη διαθήκη του ο πρίγκιπας Νικολό Μπονκομπάνι Λουντοβίζι που πέθανε το 2018, εξασφάλιζε στη σύζυγό του το δικαίωμα της παραμονής στη βίλα για το υπόλοιπο της ζωής της και, στην περίπτωση πώλησης τού ακινήτου, ο εκλιπών όριζε δικαιούχους των εσόδων τη σύζυγο και τους γιους του. Παρόλα αυτά, οι γιοι του πρόσβαλαν τη διαθήκη, διεκδικώντας την κυριότητα της βίλας.

Η βίλα μπήκε για πρώτη φορά σε δημοπρασία τον Ιανουάριο του 2022 με τιμή πλειοδότησης 471 εκατ. ευρώ – τιμή οφειλόμενη κυρίως στην ανεκτίμητη, καίτοι άγνωστη, αξία των φρέσκο του Ιταλού καλλιτέχνη. Στην τελευταία δημοπρασία, ωστόσο η τιμή τού ακινήτου έπεσε στα 145 εκατ. ευρώ, και πάλι χωρίς αποτέλεσμα.

Έχοντας ζήσει μια έντονη ζωή, κάνοντας διάφορα επαγγέλματα, διαζευγμένη από έναν πρώην βουλευτή των ΗΠΑ που κατηγορήθηκε για αποδοχή δωροδοκίας, επιπλέον έχοντας ποζάρει για εξώφυλλο του Playboy και δημοσιεύοντας «σκανδαλώδη» απομνημονεύματά, η Ρίτα Μπονκομπάνι Λουντοβίσι συνάντηση τον πρίγκιπα Νικολό Μπονκομπάνι Λουντοβίζι, πρίγκιπα ντι Πιομπίνο XI, το 2003.

Η βίλα Αουρόρα θεωρείται ένα μέρος μοναδικό στον κόσμο. Κτισμένη το 1570 στους Κήπους του Σαλλούστιου, όπου είχε την έπαυλή του ο Ιούλιος Καίσαρας, η βίλα βρίσκεται επίσης κοντά στους Κήπους Μποργκέζε, αλλά και στην περίφημη Βία Βένετο της Ρώμης. Το κτίριο έχει 2.800 τ.μ. έξι ορόφους και τουλάχιστον πενήντα δωμάτια ενώ στην ιδιοκτησία περιλαμβάνονται δύο ακόμη στρέμματα κήπων. Εκεί βρίσκονται επίσης, 28 γλυπτά, καθώς και ένα άγαλμα του θεού Πάνα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο, χωρίς αυτό ωστόσο να μοιάζει αληθές.

Κρυμμένη σε ένα μικρό δωμάτιο στον δεύτερο όροφο, η οροφογραφία με τον Δία, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα ολοκληρώθηκε από τον διάσημο καλλιτέχνη το 1597 κατόπιν εντολής του τότε ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενός καρδινάλιου που ήθελε να «ζωντανέψει» ένα μικρό δωμάτιο το οποίο είχε αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ως εργαστήριο αλχημείας.

Villa Aurora in Rome, a building that boasts approximately 11 bedrooms, 10 bathrooms, and a ceiling mural painted by Italian master Caravaggio, will be up for sale pic.twitter.com/WRrNk0Rh1N

— Reuters (@Reuters) January 17, 2022