Το φεστιβάλ με τα μωρά «σούμο που κλαίνε» επέστρεψε στην Ιαπωνία μετά από τέσσερα χρόνια

Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, λόγω της πανδημίας, ακούστηκε το γοερό κλάμα από τα μωρά Γιαπωνεζάκια ντυμένα Σούμο, σε ένα παραδοσιακό έθιμο που πιστεύεται πως φέρνει υγεία.

Τα μωρά με την παραδοσιακή ποδιά των σούμο βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο. Αν και στην ασφάλεια της γονικής αγκαλιάς, βλέποντας ανθρώπους που φορούν «όνι», μάσκες δαιμόνων για να τα τρομάξουν, βάζουν τα κλάματα. Οποιο από τα δύο κλάψει πρώτο, είναι και το κερδισμένο της «μάχης».

Συνολικά 64 μωρά συμμετείχαν στην τελετουργία, οι κανόνες της οποίας διαφέρουν από περιοχές σε περιοχή. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι αθλητές του σούμο που έχουν αγκαλιά τα μωρά και τα φέρνουν το ένα ενώπιον του άλλου. Ενώ σε ορισμένες περιοχές, το μωρό που θα κλάψει δεύτερο είναι αυτό που κερδίζει.

«Μπορούμε να κρίνουμε την κατάσταση υγείας ενός μωρού, ακούγοντας τον τρόπο που κλαίει. Σήμερα, μπορεί να αγχωθεί και να μην κλάψει πολύ, όμως εγώ θέλω να ακούσω το κλάμα υγείας της», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η Χισάε Γουατανάμπε, μαμά ενός οκτώ μηνών κοριτσιού.

