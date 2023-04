Πριγκόζιν σε μαχητές της Wagner: Μην κρατάτε αιχμαλώτους, σκοτώνετε τους Ουκρανούς στο πεδίο μάχης

«Να τους σκοτώνετε όλους»: ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ζήτησε από τα μέλη της να μην κρατούν πλέον Ουκρανούς αιχμαλώτους, αντιδρώντας σε ανάρτηση στο Telegram η οποία φαίνεται να παρουσιάζει την εκτέλεση μέλους της οργάνωσης από τον ουκρανικό στρατό.

«Δεν γνωρίζουμε πώς ονομαζόταν το αγόρι μας που τραυματίστηκε και σκοτώθηκε από τους απαίσιους Ουκρανούς. Αλλά θα σκοτώνουμε όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο της μάχης. Δεν θα κρατάμε πλέον αιχμαλώτους», τόνισε χθες ο Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του στο Telegram.

Αντιδρούσε σε ηχητικό μήνυμα που αναρτήθηκε σε άλλο λογαριασμό του Telegram, που στηρίζει τη Wagner, στο οποίο ακούγεται μια συζήτηση μεταξύ Ουκρανών στρατιωτικών που ζητούν να εκτελεστεί μαχητής της οργάνωσης που κρατείται αιχμάλωτος.

Prigozin will no longer take Ukrainian soldier hostage but will kill them instead https://t.co/p3KqH7Zy4c

