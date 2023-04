Πόλεμος στην Ουκρανία: Γεννά προσδοκίες η τηλεφωνική συνομιλία Ζελένσκι – Σι

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μίλησε τηλεφωνικώς σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για πρώτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Σι είπε στον Ζελένσκι πως η Κίνα θα στείλει ειδικούς απεσταλμένους στην Ουκρανία και ότι θα διεξαγάγει συνομιλίες με όλα τα μέρη επιδιώκοντας την ειρήνη, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σι, που έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία τον περασμένο μήνα. Από τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο, προωθεί ένα κινεζικό σχέδιο 12 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία, το οποίο υποδέχθηκε με επιφυλάξεις η Δύση αλλά καλωσόρισε το Κίεβο.

Η Κίνα θα επικεντρωθεί στην προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και θα καταβάλει προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός το ταχύτερο δυνατό, είπε ο Σι στον Ζελένσκι, όπως ανέφεραν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

«Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και υπεύθυνη μεγάλη χώρα, δεν θα κάνουμε στην άκρη, ούτε θα ρίξουμε λάδι στη φωτιά», είπε ο Σι.

Ο Ουκρανός προέδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, από την πλευρά του, ότι είχε μια «μακρά και σημαντική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine’s ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023