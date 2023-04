Πολωνία: Εντοπίστηκαν απομεινάρια πυραύλου σε δασική περιοχή

Ένας πύραυλος αέρος-επιφάνειας, μήκους πολλών μέτρων, φέρεται πως εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στη βόρεια Πολωνία, όπως μετέδωσε ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM την Πέμπτη επικαλούμενος «ανεπίσημες πληροφορίες».

Σημειώνεται οτι οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν επίσημα ότι τα υπολείμματα ενός στρατιωτικού αντικειμένου βρέθηκαν στη βόρεια Πολωνία, κοντά στην πόλη Μπίντγκος, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές μέσων ενημέρωσης, χωρίς να εξειδικεύουν, αρχικά, τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου.

Wreckage of an object similar to an air-to-ground missile found in Poland.

The forest where the rocket fell is located about 500 km from the border of Ukraine, more than 400 km from the border with Belarus and about 240 km from Kaliningrad region of Russia. pic.twitter.com/Qvah2TOscS

— Clash Report (@clashreport) April 27, 2023