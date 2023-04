Ερντογάν και Πούτιν «παρόντες» μέσω βίντεο στην τελετή των εγκαινίων του Ακούγιου

Οι ηγέτες της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, πήραν μέρος, μέσω βίντεο, στην τελετή των εγκαινίων του τουρκικού πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου τον οποίο έχει κατασκευάσει η ρωσική Rosatom.

Για τον Ερντογάν, αυτή ήταν μάλιστα η πρώτη «ζωντανή» δημόσια εμφάνιση έπειτα από περίπου δύο ημέρες απουσίας λόγω αδιαθεσίας.

Οι ηγέτες Τουρκίας και Ρωσίας είχαν σήμερα, πριν από τη μέσω βίντεο «εμφάνισή» τους στο Ακούγιου, τηλεφωνική συνομιλία στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται να συζήτησαν σειρά θεμάτων τα οποία σχετίζονται όχι μόνο με το ίδιο του Ακούγιου – όπου σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη τελετή παράδοσης πυρηνικού καυσίμου – αλλά και με τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις από την Ουκρανία ως τη Συρία.

Erdogan makes a videoconference appearance with Putin right now during the activation ceremony of Akkuyu Nuclear Power Plant, which is built by Russians pic.twitter.com/i2ChDBEosL

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 27, 2023