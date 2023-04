Από στενός συνεργάτης του Τραμπ…barista στα Starbucks

Πριν από περίπου έξι μήνες, ο Γουίλ Γουίλκερσον ήταν εκτελεστικός αντιπρόεδρος της επιχείρησης μέσων μαζικής ενημέρωσης του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και συνιδρυτής του ιστότοπου Truth Social. Σήμερα, δουλεύει ως barista σε ένα Starbucks όπου φτιάχνει frappuccino για 16 δολάρια την ώρα.

«Είναι μια τίμια δουλειά», λέει, καθισμένος κοντά σε ένα μικρό περίπτερο λουλουδιών σε ένα προάστιο της Βόρειας Καρολίνας. «Αγαπώ αυτό που κάνω».

Will Wilkerson blew the whistle on Trump’s Truth Social. Now he works at Starbucks. He’s a former high-ranking executive of Trump’s media company says he’s shared 150,000 internal documents with federal investigators https://t.co/3G4wDC3MJA pic.twitter.com/EXk3Zicenr

— Andreas Harsono (@andreasharsono) April 29, 2023