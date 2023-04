Ινδία: Εντεκα νεκροί από διαρροή φυσικού αερίου στο Παντζάμπ (βίντεο)

Έντεκα είναι οι νεκροί, ενώ 9 είναι οι τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μετά από μία διαρροή φυσικού αερίου στην πόλη Λουντιάνα, στην ομόσπονδη πολιτεία του Παντζάμπ που βρίσκεται στα βόρεια της Ινδίας, σύμφωνα με τη δήλωση ενός μέλους του τοπικού κοινοβουλίου στην Λουντιάνα.

🇮🇳 Gas Leak Catastrophe Kills 11 in #Punjab, India (Reports)

Close to a dozen more people have also been rushed to a nearby hospital in #Ludhiana – with initial reports suggesting that gas from four deep freezers leaked inside a grocery store. (ANI)#gasleak #LudhianaGasLeak pic.twitter.com/dxb7Ga3hfQ

— Earth Updates (@a_newschannel) April 30, 2023