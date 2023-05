Ουκρανία: Τα προβλήματα διοικητικής μέριμνας των Ρώσων οδηγούν σε αποπομπή του αρμόδιου υφυπουργού

Τα θέματα επιμελητείας παραμένουν βασικά για τη Ρωσία στη στρατιωτική της εκστρατεία κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανάρτηση του βρετανικού υπουργείου Αμυνας την Τρίτη.

Η αναφορά, που έχει στοιχεία των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σημειώνει ότι στις 27 Απριλίου ρωσικά κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με στρατιωτικά θέματα ανακοίνωσαν ότι ο αναπληρωτής υπουργός Αμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συνταγματάρχης Μιχαήλ Μιζίντσεφ, είχε απολυθεί. Ο κ. Μιζίντσεφ ήταν υπεύθυνος για τη στρατιωτική επιμελητεία και έμεινε στη θέση αυτή μόνο για οκτώ μήνες.

Η αποπομπή του κ. Μιζίντσεφ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, αλλά οι εικασίες για το μέλλον του υποδηλώνουν ότι τα υλικοτεχνικά ζητήματα παραμένουν στο επίκεντρο της εκστρατείας της Ρωσίας στην Ουκρανία.

(1/4) On 27 April 2023, Russian military-linked social media claimed that Russia’s Deputy Defence Minister, Colonel-General Mikhail Mizintsev, had been dismissed. Mizintsev held the military logistics portfolio, and had only been in post for eight months.

