Τέσσερα σενάρια για την επίθεση στο Κρεμλίνο – Ανησυχία για την απάντηση της Μόσχας

Κατηγορίες, διαψεύσεις, εικασίες και σενάρια πυροδότησε η επίθεση με δύο drone, το μεσημέρι της Τετάρτης, στο κτηριακό σύμπλεγμα του Κρεμλίνου, την καρδιά του ρωσικού κράτους.

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για την επίθεση, κάνοντας λόγο για «απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου προέδρου» και διατρανώνοντας το δικαίωμά της στα αντίποινα, το Κίεβο αρνείται μετ’ επιτάσεως τις αιτιάσεις.

Προσώρας, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για το συμβάν. Όμως, οι ρωσικές φωνές για αντίποινα πληθαίνουν, όπως ακριβώς και οι φόβοι κλιμάκωσης από αναλυτές της Δύσης.

GeoConfirmed Investigation.

UAV Attack on the Kremlin.

(Never thought i would ever write this.)

Russia: “Two drones tried to attack the Kremlin, residence of Vladimir Putin, and were shot down. This in an assassination attempt on president Putin, before Victory Day.”

1/X pic.twitter.com/h7iHVw78cv

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) May 3, 2023