Τζόρτζια: Επίθεση σε McDonald’s – Πληροφορίες για 4 νεκρούς

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά για επίθεση με πυροβολισμούς σε εστιατόριο της αλυσίδας McDonald’s στην πολιτεία της Τζόρτζια.

Μετά το χθεσινό περιστατικό στην Ατλάντα, η αστυνομία της Τζόρτζια επιβεβαίωσε πως έχουν στηθεί επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία, μεταξύ των οποίων και το εστιατόριο στην πόλη Μόλτρι.

«Υπάρχουν θύματα» σημείωσε τοπικός αξιωματούχος, αλλά δεν αναφέρθηκε σε αριθμό θυμάτων ενώ έκανε λόγο για «έρευνα σχετικά με διάφορα περιστατικά», μεταξύ αυτών και εκείνο στο εστιατόριο. Το Associated Press κάνει λόγο για τουλάχιστον τέσσερα θύματα.

🚨#BREAKING: Multiple fatalities reported at separate crime scenes including inside a McDonald’s restaurant

📌#Moultrie | #Georgia

Currently, Multiple law enforcement and other agencies are on the scene to a series of shooting incidents, including one that occurred inside a… pic.twitter.com/3LS3z1xSDC

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 4, 2023