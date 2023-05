Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν είναι πια «κοντά» σε ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ

Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία σημείωσαν «απτή πρόοδο» στις συνομιλίες που είχαν τις περασμένες ημέρες επί αμερικανικού εδάφους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι μια τελική συμφωνία ειρήνευσης ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες του Καυκάσου, που έχουν συγκρουστεί με φόντο το Ναγκόρνο Καραμπάχ, είναι πια «ορατή».

It was an honor to host Azerbaijani Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun and Armenian Foreign Minister @AraratMirzoyan at our beautiful new @FSIatState campus. Pleased with the progress made and optimistic an agreement is within reach. pic.twitter.com/rLOIwvagmM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2023