ΗΠΑ: Η βιοϊατρική έρευνα «ξεμένει» από πιθήκους

Η έλλειψη πιθήκων για τις έρευνες της βιοϊατρικής στις ΗΠΑ επιτείνεται όλο και περισσότερο, δημιουργώντας σημαντικά εμπόδια στους επιστήμονες. Δεδομένου ότι οι πίθηκοί είναι συνήθως απαραίτητοι για τη δοκιμή νέων εμβολίων και θεραπειών, οι ΗΠΑ είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα αν ξεσπάσει μια επιδημία, προειδοποιούν επιστήμονες. Οι έρευνες για μια σειρά από παθήσεις, από την υπογονιμότητα έως τη νόσο του Πάρκινσον, θα καθυστερούσαν.

Αυτό είναι το συμπέρασμα έκθεσης από τις Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής, η οποία σημειώνει ότι οι νέοι τρόποι μελέτης της βιολογίας, με τη χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μπορούν να αντικαταστήσουν τις δοκιμές σε πιθήκους. Οι πίθηκοι είναι στενοί συγγενείς των ανθρώπων, με κοινή γενετική και βιολογία του εγκεφάλου και του σώματος. Οι νευροεπιστήμονες έχουν χρησιμοποιήσει αφρικανικές μαϊμούδες και μπαμπουίνους για τη μελέτη του εγκεφάλου, ενώ οι μακάκοι pigtailed και rhesus έχουν προσφέρει γνώσεις για την Covid-19 και άλλες μολυσματικές ασθένειες.

«Αυτή τη στιγμή [οι πίθηκοι] αποτελούν βασικά στοιχεία της βιοϊατρικής έρευνας», δήλωσε ο Κένεθ Ράμος, ερευνητής στο Texas A&M University System και πρόεδρος της επιτροπής που συνέταξε την έκθεση. Οι Εθνικές Ακαδημίες είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα που παρέχει συμβουλές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πριν από μερικά χρόνια 310 χιμπατζήδες που χρησιμοποιούνταν σε ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενες μελέτες συνταξιοδοτήθηκαν και μεταφέρθηκαν σε καταφύγιο. Το 2021 υπήρχαν περισσότεροι από 113.500 πίθηκοι σε αιχμαλωσία για ερευνητικούς σκοπούς στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο παρακολουθεί τη μεταχείριση τους.

Η σημερινή κρίση είναι το αποτέλεσμα μιας “τέλειας καταιγίδας” γεγονότων, δήλωσε ο Πολ Τζόνσον, ένας ανοσολόγος που μελετά τον HIV και είναι διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας του Emory, και δεν συμμετείχε στην έκθεση. «Απορρίπτουμε ερευνητές από το κέντρο επειδή δεν έχουμε πιθήκους».

Εν τω μεταξύ, η τιμή των πιθήκων για ερευνητικούς σκοπούς έχει εκτοξευθεί στα ύψη, με τα πανεπιστήμια να βγαίνουν εκτός προϋπολογισμού τους για να αγοράσουν ζώα. Ο Τόμας Γκέισμπερτ, ιολόγος που μελετά μολυσματικές ασθένειες όπως ο Έμπολα και το Μάρμπουργκ στο The University of Texas Medical Branch at Galveston, δήλωσε ότι ένας πίθηκος cynomolgus κόστιζε περίπου 5.000 δολάρια από τους εμπορικούς προμηθευτές πριν από την πανδημία, αλλά τώρα πληρώνει περίπου 35.000 δολάρια.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

