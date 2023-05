Ιαπωνία: Σεισμός 5,7 βαθμών στο νησί Χοκάιντο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας σήμερα (πρώτες πρωινές ώρες Σαββάτου τοπική ώρα), ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 75 χλμ, σύμφωνα με το EMSC.

🔔#Earthquake (#地震) M5.6 occurred 77 km N of #Uozu (#Japan) 9 min ago (local time 21:58:09). More info at:

— EMSC (@LastQuake) May 5, 2023