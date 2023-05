Φωτιές στον Καναδά: Πάνω από 100 ενεργά μέτωπα – Σχεδόν 30.000 οι εκτοπισμένοι

Οι εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων συνεχίζονταν χθες Κυριακή στον δυτικό Καναδά, εξαιτίας της συνεχιζόμενης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους να πλησιάζει πλέον τους 30.000 μέσα σε λίγες ημέρες, κατάσταση «άνευ προηγουμένου» σε αυτή την περίοδο του έτους.

Το Σάββατο, οι αρχές στην επαρχία Αλμπέρτα αναγκάστηκαν να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξαν την εσπευσμένη απομάκρυνση σχεδόν 25.000 κατοίκων.

Χθες Κυριακή το απόγευμα παρέμεναν ενεργές 107 πυρκαγιές σε δάση και εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση σε όλη την επαρχία, εκ των οποίων 28 δεν ελέγχονταν από τους πυροσβέστες.

«Είχαμε κάποιες ελαφριές βροχές κατά τόπους, στο νότιο τμήμα της επαρχίας», εξήγησε η Κρίστι Τάκερ, εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της επαρχίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Κυριακή στην Έντμοντον.

«Αυτό επέτρεψε στους πυροσβέστες να επιχειρήσουν πιο επιθετικά σε κάποιες ζώνες όπου δεν είχαν μπορέσει να προσεγγίσουν, εξαιτίας της ακραίας συμπεριφοράς των πυρκαγιών», πρόσθεσε η ίδια, εκφράζοντας ανακούφιση για αυτή την «καλή είδηση».

Όμως αυτή η νηνεμία «δυστυχώς» δεν αφορά το βόρειο τμήμα της επαρχίας, όπου οι συνθήκες παραμένουν πολύ δύσκολες, τόνισε η κυρία Τάκερ.

Στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών, οι αρχές δίνουν έμφαση στις κατοικημένες περιοχές. Η Ντρέιτον Βάλεϊ, πόλη 7.000 κατοίκων στην Αλμπέρτα, περίπου 140 χιλιόμετρα δυτικά της Έντμοντον, ήταν ανάμεσα στις κοινότητες που εκκενώθηκαν.

Στη Φοξ Λέικ, στη βόρεια Αλμπέρτα, οι φλόγες απανθράκωσαν 20 σπίτια, κατάστημα και αστυνομικό τμήμα. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν με πλεούμενα και ελικόπτερα.

Οι συνθήκες παραμένουν ασταθείς και, σύμφωνα με τις αρχές, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς η έκταση των ζημιών επί του παρόντος.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καπνός και οι συνθήκες μας εμποδίζουν να εκτιμήσουμε πλήρως τις υλικές ζημιές», εξήγησε ο Κόλιν Μπλερ, της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην Αλμπέρτα.

In #Canada, the boreal forest of Alberta is burning. With more than 31°C in Fort McMurray (for a norm of…. 9°C!!), the ecosystems undergo thermal stress out of season. State of emergency declared: 115 #fires in progress, 31 of which are uncontrollable (visible by satellite),… pic.twitter.com/2E1xg63ub6

— Gaurav kochar (@gaurav_kochar) May 8, 2023