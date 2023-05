Ισραήλ: Η αντιπροσωπεία της ΕΕ ακύρωσε εκδήλωση, αντιδρώντας στη συμμετοχή ακροδεξιού υπουργού

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισραήλ ακύρωσε σήμερα τη διπλωματική δεξίωση που επρόκειτο να παραθέσει για την Ημέρα της Ευρώπης λόγω της σχεδιαζόμενης συμμετοχής σε αυτήν του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

The EU Delegation to 🇮🇱 is looking forward to celebrating Europe Day on May 9, as it does every year. Regrettably, this year we have decided to cancel the diplomatic reception, as we do not want to offer a platform to someone whose views contradict the values the 🇪🇺 stands for. >

