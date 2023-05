Iμραν Χαν: Ο πρώην παίκτης κρίκετ με τη «σεισμική» πολιτική διαδρομή

Ακόμα ένα επεισόδιο στην ταραχώδη πολιτική σταδιοδρομία του Πακιστανού πρώην πρωθυπουργού, Ιμράν Χαν, γράφτηκε στο Ισλαμαμπάντ, καθώς συνελήφθη με περιπετειώδη τρόπο όταν έφτασε στο δικαστήριο αντιμέτωπος με κατηγορίες για υπόθεση διαφθοράς.

Ο Χαν οδηγήθηκε διά της βίας σε ένα τεθωρακισμένο όχημα, περιτριγυρισμένος από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

Η σύλληψη έγινε λίγες ώρες αφότου κυκλοφόρησε ένα βίντεο, στο οποίο ο Χαν επαναλάμβανε τους ισχυρισμούς του, ότι το ισχυρό στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας είχε προσπαθήσει να τον δολοφονήσει δύο φορές.

Υπενθυμίζεται ότι εκδιώχθηκε από την εξουσία πέρυσι και έκτοτε είχε αποφύγει τη σύλληψη αρκετές φορές.

Η σημερινή σύλληψη Χαν είναι ο τελευταίος κρίκος μίας σειράς σεισμικών πολιτικών επεισοδίων, που ταλανίζουν το Πακιστάν. Η αρχή έγινε όταν έχασε την εξουσία, γεγονός που τον οδήγησε σε μία μετωπική σύγκρουση, τόσο με τον διάδοχό του Σεχμπάζ Σαρίφ, όσο και με τον στρατό.

Ο Καν καταγγέλλει συνωμοσία εναντίον του προκειμένου να χάσει την εξουσία και σειρά απειλών για τη ζωή του.

Rangers abducted PTI Chairman Imran Khan, these are the visuals. Pakistan’s brave people must come out and defend their country. pic.twitter.com/hJwG42hsE4

— PTI (@PTIofficial) May 9, 2023