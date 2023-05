Τίτλοι τέλους για το MTV News, 36 χρόνια μετά

Ηταν το δίκτυο μέσα από το οποίο η γενιά Χ και οι μεγαλύτεροι -ηλικιακά- millennials άρχισαν να δίνουν περισσότερη προσοχή σε παγκόσμια γεγονότα, στην πολιτική και γενικά την επικαιρότητα.

Αλλά τώρα, το MTV News – το οποίο παρουσίαζε έναν διαφορετικό τρόπο ενημέρωσης για τους νεότερους στην Αμερική – «κατεβάζει ρολά» 36 χρόνια μετά την ίδρυσή του, λόγω περικοπών στην εταιρεία ψυχαγωγίας Paramount Media Networks. Πιο συγκεκριμένα, μείωσε το εργατικό δυναμικό κατά 25%.

Σε ανακοίνωσή του στο προσωπικό, ο πρόεδρος των Showtime/MTV Entertainment Studios και Paramount Media Networks, Κρις ΜακΚάρθι, εξήγησε ότι, παρά την «επιτυχία της Paramount στο streaming, συνεχίζουμε να νιώθουμε πίεση από ευρύτερα οικονομικά προβλήματα, όπως πολλοί στο επάγγελμά μας». Και συμπλήρωσε: «Ανώτερα στελέχη σε συντονισμό με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού συνεργάζονται τους τελευταίους μήνες για να καθορίσουν τη βέλτιστη οργάνωση για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησής μας. «Ως αποτέλεσμα, λάβαμε την πολύ δύσκολη αλλά απαραίτητη απόφαση να περιορίσουμε την εγχώρια ομάδα μας κατά περίπου 25%. Είναι μια δύσκολη αλλά σημαντική στρατηγική αναπροσαρμογή του ομίλου μας. Μέσω της κατάργησης ορισμένων τμημάτων και με τον εξορθολογισμό άλλων, θα είμαστε σε θέση να μειώσουμε το κόστος και να δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την επιχείρησή μας καθώς προχωράμε».

MTV News is legit how I found out when Tupac, Biggie, and Aaliyah passed away. It was huge in getting young people to vote during the Clinton era. https://t.co/R9zzkxdqCO

— Computer Blue (@karmarocks802) May 9, 2023