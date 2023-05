Η εξόριστη Τιχανόφσκαγια καλεί τους Λευκορώσους να είναι έτοιμοι «για κάθε σενάριο»

Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια παρότρυνε σήμερα τους Λευκορώσους να «είναι καλά προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο» ενώ η κατάσταση της υγείας του ηγέτη Αλεξάντρ Λουκασένκο αποτελεί αντικείμενο έντονων εικασιών.

Ο Λουκασένκο, που κυβερνά με σιδηρά πυγμή εδώ και τρεις δεκαετίες, εμφανίστηκε εξασθενημένος σε στρατιωτικές τελετές στη Μόσχα στις 9 Μαΐου. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως ενώ δεν ήταν παρών στους εθνικούς εορτασμούς της Λευκορωσίας την Κυριακή.

«Κυκλοφορούν πολλές φήμες για την κατάσταση της υγείας του δικτάτορα Λουκασένκο», δήλωσε στο Twitter η βασική του αντίπαλος που βρίσκεται στην εξορία, η Τιχανόφσκαγια.

There are many rumors about the dictator Lukashenka’s health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ

