Λονδίνο: Οι Ουκρανοί απώθησαν τα ρωσικά στρατεύματα στα βορειοδυτικά του Μπαχμούτ

Περνώντας πλέον στην αντεπίθεση, ο ουκρανικός στρατός κατάφερε όχι μόνο να προχωρήσει στα νότια του Μπαχμούτ, αλλά και να προωθήσει τη γραμμή του μετώπου στα βορειοδυτικά της πόλης της περιφέρειας Ντονέτσκ, όπως ανέφερε την Τρίτη το βρετανικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε στο Twitter.

Η πολύπαθη πόλη της ανατολικής Ουκρανίας έχει γίνει πλέον το θέατρο της πιο μακροχρόνιας μάχης στον πόλεμο αυτόν, καθώς η σθεναρή ουκρανική αντίσταση στον κρίσιμο κόμβο του ελεύθερου Ντονέτσκ έχει σταματήσει τη ρωσική επέλαση στο Ντονμπάς εδώ και μήνες.

Παρά τη συνέχιση της επίθεσης της εταιρείας μισθοφόρων «Βάγκνερ» στις θέσεις του ουκρανικού στρατού στο κέντρο του Μπαχμούτ, με βαθμιαία πρόοδο εκεί, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες ο ουκρανικός στρατός έχει σημειώσει τακτική προέλαση, σταθεροποιώντας τις πλευρές υπέρ του, σύμφωνα με αναφορές των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Εκτός από την προέλαση νότια της πόλης, οι ουκρανικές επιθέσεις ώθησαν τη ρωσική πρώτη γραμμή βορειοδυτικά της πόλης. Αυτό πιθανότατα επέτρεψε στις ουκρανικές δυνάμεις να επαναλάβουν την ασφαλέστερη χρήση της βασικής οδού ανεφοδιασμού 0506», ανέφερε η ανάρτηση του βρετανικού υπουργείου.

