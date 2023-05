Δρέσδη: Στη φυλακή οι πέντε δράστες της κινηματογραφικής ληστείας με λεία 123 εκατ. δολ.

Πέντε άνδρες κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε κάθειρξη πολλών χρόνων για το ρόλο τους σε κινηματογραφική ληστεία με λεία 123 εκατ. δολάρια στη Δρέσδη, τον Νοέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με το κρατικό MDR, δεν έχει διευκρινιστεί προσώρας σε πόσα χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο καθένας από τους πέντε ενόχους. Ένας έκτος κατηγορούμενος απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες.

Στις 25 Δεκεμβρίου του 2019, η συμμορία εισέβαλε στο περίφημο Green Vault, το μουσείο με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ιστορικών κοσμημάτων και πολύτιμων θησαυρών στην Ευρώπη.

Thieves forced their way into Dresden’s Green Vault Museum and got away with at least three sets of early 18th century jewelry, including diamonds and rubies, worth about $1.1 billion https://t.co/0RlxxwsVtm pic.twitter.com/l0y0DSjBMX

— Reuters (@Reuters) November 25, 2019