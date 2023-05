Τουρκία: Στο ΥΠΕΞ εκλήθη ο Γερμανός πρέσβης – Του ζητούν «εξηγήσεις»

Ο πρέσβης της Γερμανίας στην Αγκυρα, Γιούργκεν Σουλτς, εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας στην Αγκυρα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας στα γραφεία της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Sabah στη Φρανκφούρτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι γερμανικές Αρχές προχώρησαν σε έρευνες κατά δύο δημοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται στα γραφεία της εφημερίδας Sabah στη Φρανκφούρτη.

#BREAKING Türkiye’s Foreign Ministry summons German Ambassador in Ankara Jurgen Schulz after German police arrested Turkish journalists in Frankfurt pic.twitter.com/cznQuQUofw

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 17, 2023