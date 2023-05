Ρώσος πρώην αντιστράτηγος: Να απαγορευτεί η Wagner

Ο Βίκτορ Σομπόλεφ, πρώην αντιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων και νυν βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, χαρακτήρισε τη μισθοφορική ομάδα «παράνομη ένοπλη οργάνωση» σε δήλωσή του.

«Δεν είναι ξεκάθαρο πού ανήκει και τι κάνει ο όμιλος Wagner» είπε ο Σομπόλεφ προειδοποιώντας ότι οι τακτικοί στρατιώτες που αυτομόλησαν στις τάξεις του μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 15 έτη. Η Μόσχα ανέθεσε μεγάλο μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων γύρω από την ουκρανική πόλη Μπαχμούτ στην ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα διαδικτυακά του παραληρήματα ο ιδρυτής της ρωσικής εταιρίας μισθοφόρων Wagner, Γεβγένι Πριγκόζιν, έριξε για πρώτη φορά τα βέλη του κατά ίδιου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, βγάζοντάς τον από το απυρόβλητο στο οποίο τον είχε καθώς η κατάσταση για τους Ρώσους στον πόλεμο της Ουκρανίας καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη.

Με την αναμενόμενη αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων να προξενεί ανησυχία τόσο στη Μόσχα όσο και στο κατεχόμενο Ντονμπάς και την Κριμαία, η αντίσταση των ακατάβλητων Ουκρανών μαχητών στο μαρτυρικό Μπαχμούτ (περιφέρεια Ντονέτσκ) έχει αποφέρει καρπούς για τους αμυνόμενους με αποτέλεσμα εσχάτως όχι μόνο την απόκρουση των ρωσικών επιθέσεων αλλά και την υποχώρηση των Ρώσων κατά τουλάχιστον 2-3 χιλιόμετρα στα νότια της πόλης.

Ο Πριγκόζιν, που επί μήνες διαμαρτύρεται κατά της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των τακτικών δυνάμεων της Ρωσίας, ξεσπάθωσε τη φορά αυτή και κατά του ίδιου του Πούτιν, ανερχόμενος σε νέα επίπεδα οργής και απελπισίας. Και μπορεί να του καταλογίσει κανείς ότι είναι ένας κυνικός ακραίος επαγγελματίας δολοφόνος, αλλά όχι ότι δεν ξέρει τι λέει.

Σε μια από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις του ο επικεφαλής της Wagner, που έχει εδώ και μήνες αναλάβει την κατάληψη του Μπαχμούτ, κατήγγειλε τη Μόσχα ότι αδρανεί, επιτρέποντας στους Ουκρανούς να ακυρώσουν τα πρόσφατα επιτεύγματα της μισθοφορικής του ομάδας.

«Η κατάσταση στις δυτικές πλευρές εξελίσσεται βάσει του χειρότερου σεναρίου που είχαμε προβλέψει», αναφέρει ο Πριγκόζιν σε ηχογραφημένο μήνυμα που ανέβασε την Πέμπτη. «Τα εδάφη αυτά που απελευθερώθηκαν με το αίμα και τις ζωές των συντρόφων μας εγκαταλείπονται σήμερα σχεδόν χωρίς μάχη από εκείνους που υποτίθεται ότι φυλάσσουν τις πλευρές μας», κατήγγειλε, δύο μέρες μετά την παραδοχή ότι οι τακτικές ρωσικές δυνάμεις υποχώρησαν στην ουκρανική αντίσταση κατά τρία χιλιόμετρα περιφερειακά του Μπαχμούτ.

Η δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War, με έδρα την Ουάσιγκτον, εκτίμησε στο Twitter πως: «Εάν το Κρεμλίνο δεν απαντήσει στις κλιμακούμενες επιθέσεις του Πριγκόζιν στον Πούτιν, μπορεί να διαβρώσει περαιτέρω τον κανόνα στο σύστημα Πούτιν, στο οποίο μεμονωμένοι παράγοντες μπορούν να δώσουν μάχη για αναρρίχηση και επιρροή, αλλά δεν κανείς μπορεί να ασκήσει απευθείας κριτική στον Πούτιν».

Οι εικασίες επικεντρώνονται στο αν ο Πριγκόζιν είναι πολιτικά αναλώσιμος, εάν τα ξεσπάσματα του είναι ένα είδος έξυπνης επιχείρησης εξαπάτησης – ή, πιο ανησυχητικά για τον Πούτιν, αν το σύστημα ευλάβειας που κρατά το Κρεμλίνο όρθιο αρχίζει να καταρρέει.

Πηγή: CNN, Politico

