Η ιστορία αγάπης ενός θαλάσσιου ίππου – Πώς η Σμούτσι κατέληξε από τον Καναδά στο… Αμπου Ντάμπι

Η Σμούτσι ήταν μόλις 18 μηνών όταν, το 2004, έφτασε στον Καναδά από τη Ρωσία. Ηταν εκ των ελάχιστων θαλάσσιων ίππων στο Marineland, ένα από τα πιο γνωστά θαλάσσια πάρκα του Καναδά.

Το Marineland, που άνοιξε τις πύλες του το 1961, ήταν το πάρκο όπου η Κέικο, η διάσημη όρκα της ταινίας Free Willy, ξεκίνησε την «καριέρα» της με τα νούμερα για το κοινό, στις αρχές του 1980. Εγινε δε ουκ ολίγες φορές το θέατρο οργισμένων διαμαρτυριών ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων, αλλά και έρευνας τόσο από την τοπική αστυνομία και τις δημόσιες υπηρεσίες, όσο και από την αμερικανική κυβέρνηση.

Former trainer @walruswhisperer‘s unique bond with walrus named Smooshi & his ongoing fight against @MarinelandCan https://t.co/t5xLcD72zR pic.twitter.com/oUWZiiIYJZ — Oceanic Preservation Society / OPS (@OP_Society) May 22, 2017

Μετά από αγώνα μιας και πλέον δεκαετίας, ένας πρώην εκπαιδευτής ζώων κατόρθωσε αυτό που διεκδικούσε, να πάρει δηλαδή από τον ζωολογικό κήπο Marineland τον αγαπημένο του θαλάσσιο ίππο, μετά από πλήθος καταγγελιών για κακομεταχείριση του θαλάσσιου θηλαστικού.

Πλέον, η Σμούτσι αναχωρεί για μια νέα ζωή πάνω από 11.000 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος όπου έζησε εγκλωβισμένη επί σχεδόν είκοσι χρόνια.

Just saw the very first video of Smooshi the walrus in her new Arctic habitat. She looks healthy, happy and alert. I feel blessed and overjoyed. An impossible dream come true. Hope to visit her soon. #SavedSmooshi — Phil Demers (@walruswhisperer) May 15, 2023

Δεσμός αγάπης

O Φιλ Ντέμερς γνώρισε τη Σμούτσι όταν πρωτοέφτασε στον Καναδά. Είχε πιάσει δουλειά στην ηλικία των 22, και τότε ήταν πιο πολύ ένας ντροπαλός νέος παρά ένας έμπειρος, διεκδικητικός εκπαιδευτής που θα ανησυχούσε για τη ζωή ενός τεράστιου θαλάσσιου θηλαστικού σε ένα περιορισμένο τεχνητό περιβάλλον.

«Όταν ξεκίνησα, ήμουν σαν όλους τους άλλους. Προσπαθούσα να εντυπωσιάσω τους ανωτέρους μου που φαινομενικά ήξεραν τι έκαναν» λέει ο ίδιος.

Σύντομα, όμως, διαπίστωσε τα πολλά κενά στο πώς το Marineland φερόταν στα ζώα του. Επιπλέον, άρχισε να αναπτύσσει έναν ασυνήθιστα ισχυρό δεσμό με τη Σμούτσι.

Λίγο μετά από μια ιατρική διαδικασία, όπου η Σμούτσι ηρεμούσε μόνο με την παρουσία του Ντέμερς, το ζώο άρχισε να τον βλέπει σαν γονέα, ακολουθώντας τον παντού και πάντα.

Found some previously unseen footage of Smooshi the walrus and I going for winter walks around MarineLand. I’ll always miss the surreal and special bond we had, but am proud to have fought so hard to find her a better home. I certainly hope I can see her again. #SavedSmooshi pic.twitter.com/QP5m20Rpgp — Phil Demers (@walruswhisperer) April 27, 2023

Οι δύο τους έγιναν αχώριστοι και ο νεαρός εκπαιδευτής άρχισε να μαθαίνει σε βάθος τη Σμούτσι.

«Είχε φοβερή αίσθηση του χιούμορ» λέει, προσθέτοντας πως συχνά επίτηδες έκανε παιχνίδια για να του τραβήξει την προσοχή.

«Είχε υπερβολική επίγνωση των πάντων και του περιβάλλοντος γύρω της. Έπρεπε πάντα να είσαι έτοιμος για τα αστεία και τις φάρσες της, καθώς μας κρατούσε πάντα σε εγρήγορση» λέει.

Παράλληλα, ο Ντέμερς είχε αρχίσει να βλέπει τα κακώς κείμενα στο πάρκο, συμπεριφορές παραμέλησης και κακομεταχείρισης που, όπως λέει, δεν μπορούσε να ανεχτεί, επιμένοντας πως το πάρκο χρησιμοποιούσε το ζώο για λόγους επίδειξης και διασκέδασης. Παραιτήθηκε το 2012. Κι έκτοτε, άρχισε την εκστρατεία για την απομάκρυνση της Σμούτσι από το μέρος.

UPDATE: This was posted today on MarineLand’s Instagram account. This is Koyuk, Smooshi the walrus’ calf. He is forced to perform in the heat, being coerced around stage with fish. He and Smooshi and separated 100% of the time. This is tough to watch. #SaveSmooshi #SaveKoyuk pic.twitter.com/DwZbYhuK44 — Phil Demers (@walruswhisperer) July 24, 2021

Η δικαίωση

Μετά από δέκα χρόνια διεκδίκησης, νομικών μαχών και άνω των 185.000 δολαρίων σε έξοδα, ο Ντέμερς έκανε το όνειρο της απελευθέρωσης της Σμούτσι πραγματικότητα.

Πέρυσι, το Marineland συμφώνησε να αποσύρει τη μήνυση και συμφωνήσει για τη μετεγκαστάστση της Σμούτσι και του μωρού της, Καγιούκ, λέγοντας πως «ήταν προς όφελος των θαλάσσιων ίππων».

Τα δύο θαλάσσια θηλαστικά μεταφέρθηκαν στο Sea World, ένα νέο πάρκο στο Αμπου Ντάμπι που ανοίγει στις 23 Μαΐου.

This is the very first image of Smooshi the walrus and her calf Koyuk living together. A moment I worked long and hard for. Worth every penny. Chills. pic.twitter.com/91GmVf4dyo — Phil Demers (@walruswhisperer) May 18, 2023

Πλέον, ταχυδρόμος και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, ο Ντέμερ διατρανώνει πως παραμένει κατά της αιχμαλωσίας των ζώων. Παρόλα αυτά, παραδέχεται πως επιτέλους είναι ευτυχής που η Σμούτσι είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το Marineland.

Οι θαλάσσιοι ίπποι, καταχωρημένοι στα απειλούμενα είδη, απαντώνται συνήθως στο Βόρειο Πόλο και κοντά στον Αρκτικό ωκεανό.

Στο Αμπου Ντάμπι, εκεί, όπου η μέση θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου τους θερμότερους μήνες, η Σμούτσι θα φιλοξενείται, «μαζί με άλλους θαλάσσιους ίππους από όλο τον κόσμο» όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Sea World, σε εσωτερικό κλιματιζόμενο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

«Θα προσφέρουν νέα πράγματα στα ζώα, όπως παιχνίδια ή δραστηριότητες εκμάθησης, ώστε οι εγκέφαλοί τους να παραμένουν απασχολημένοι, κάτι που είναι πραγματικά σημαντικό για τα κοινωνικά ζώα» σημειώνει η δρ. Σον Νόρεν, ερευνήτρια θαλάσσιων θηλαστικών.

Πηγή: BBC

