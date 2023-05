Η παράνομη αντιγραφή του Αντι Γουόρχολ στα πορτρέτα του Πρινς

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Πέμπτη ότι ο Αντι Γουόρχολ δεν είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει φωτογραφία του Πρινς ως «βάση» για μοα σειρά από πορτρέτα που απέφεραν κέρδη εκατομμυρίων. Η υπόθεση θεωρήθηκε από πολλούς καθοριστικής σημασίας για το κατά πόσο οι καλλιτέχνες επιτρέπεται να δημιουργούν έργα τέχνης που στηρίζονται σε υλικό άλλων δημιουργών.

The Supreme Court just delivered a decision in the landmark case between the Andy Warhol Foundation & photographer Lynn Goldsmith

The court sided 7-2 in favor of Goldsmith, whose photo of Prince was later used in a portrait by Warhol.

/1 pic.twitter.com/DXE4u79ASD

— Bradley Calleja (@bradleycalleja) May 18, 2023