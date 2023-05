Τουρκία: Καναπές σηκώθηκε στον αέρα από τους θυελλώδεις ανέμους

Οι ισχυροί άνεμοι που έφτασαν έως και 80 χλμ/ώρα, σήκωσαν αντικείμενα στον αέρα, μεταξύ των οποίων και έναν μεγάλο καναπέ που πέρασε πάνω από σπίτια στην Τουρκία.

Ο Ονούρ Καλμάζ, που τράβηξε το βίντεο, είπε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören Haber Ajansı ότι κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό και ότι o καναπές έπεσε στον κήπο του.

crazy storm in ankara, turkey

sends this sofa off to the land of ozpic.twitter.com/LYcS5638XK

— ian bremmer (@ianbremmer) May 18, 2023