Πέθανε ο θρυλικός παίκτης του NFL και ηθοποιός Τζιμ Μπράουν

Ο Τζιμ Μπράουν, ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες παίκτες του NFL (αμερικανικού football) όλων των εποχών, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Η σύζυγός του ανακοίνωσε τον θάνατο του Brown με ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της Παρασκευής. «Για τον κόσμο ήταν ακτιβιστής, ηθοποιός και αστέρας του ποδοσφαίρου», ανέφερε η ανάρτηση. «Για μας ήταν ένας αγαπητός και υπέροχος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες…»

Το 2020, ο Μπράουν επιλέχθηκε στην λίστα των καλύτερων παικτών του NFL όλων των εποχών και επίσης ανακηρύχθηκε ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στο κολεγιακό ποδόσφαιρο. Το 2002 ανακηρύχθηκε ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών από το Sporting News.

Ο Μπράουν, ο οποίος επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο του ντραφτ του 1957, έπαιξε εννέα σεζόν για τους Cleveland Browns (1957-65). Οδήγησε την ομάδα στον τελικό τρεις φορές, κατακτώντας τον τίτλο το 1964, και αναδείχθηκε τρεις φορές MVP.

Ο Μπράουν αποσύρθηκε στα 30 του χρόνια, στην κορυφή της καριέρας του. Γύριζε την ταινία «The Dirty Dozen» κατά τη διάρκεια της offseason το 1966 και η παραγωγή κράτησε πολύ λόγω κακοκαιρίας. Ο ιδιοκτήτης των Browns απείλησε ότι δεν θα τον πλήρωνε αν δεν παρουσιαζόταν εγκαίρως στην προετοιμασία. Ο Μπράουν επέλεξε να αποσυρθεί, λέγοντας ότι ήθελε να επικεντρωθεί στην κινηματογραφική του καριέρα και σε κοινωνικά θέματα.

Το 1967, ο Μπράουν οργάνωσε στο Κλίβελαντ μια συνάντηση των κορυφαίων μαύρων αθλητών της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Μπιλ Ράσελ και ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, για να υποστηρίξουν τον αγώνα του πυγμάχου Μοχάμεντ Άλι κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.

Μεταξύ των ταινιών του ήταν οι ταινίες «100 Rifles», «Mars Attacks!» «He Got Game», «Any Given Sunday» και η σάτιρα «I’m Gonna Git You Sucka», στην οποία παρωδούσε το είδος blaxploitation. Το 2002, ο Μπράουν ήταν το θέμα του ντοκιμαντέρ του Lee στο HBO “Jim Brown: All-American”.

