Πέθανε ο συγγραφέας Μάρτιν Έιμις

Ο Βρετανός συγγραφέας Μάρτιν Έιμις απεβίωσε την Παρασκευή στο σπίτι του στη Φλόριντα, σε ηλικία 73 ετών, ανακοίνωσαν η σύζυγός του και οι διοργανωτές των λογοτεχνικών βραβείων Μπούκερ.

«Υπήρξε ένας από τους πιο καταξιωμένους συγγραφείς των τελευταίων 50 ετών» ανέφερε το ίδρυμα του περίβλεπτου βρετανικού βραβείου. Η βέβηλη γραφή του του έδωσε τον χαρακτηρισμό «τρομερό παιδί» των βρετανικών γραμμάτων, ενώ η εξωτερική του εμφάνιση του χάρισε τον τίτλο «Μικ Τζάγκερ της λογοτεχνίας».

Η σύζυγος του Έιμις, η επίσης συγγραφέας Ιζαμπέλ Φονσέκα, είπε στις εφημερίδες New York Times και Guardian ότι ο συγγραφέας του «Χρήματος» και του «Βέλους του χρόνου» έπασχε από καρκίνο του οισοφάγου.

Ο Έιμις πέθανε την ημέρα που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών μια ταινία βασισμένη στο βιβλίο του «Ζώνη ενδιαφέροντος», σε σκηνοθεσία του Τζόναθαν Γκλέιζερ.

Ο βρετανός συγγραφέας είχε γεννηθεί στις 25 Αυγούστου 1949 στην Οξφόρδη. Ήταν γιος συγγραφέα, του Κίνγκσλεϊ Έιμις, και τα πρώτα χρόνια της ζωής του η σχέση με τον πατέρα του τον διαμόρφωσε. Τα επόμενα χρόνια βρέθηκε για ένα χρόνο στο Πρίνστον, κι ύστερα, ώς τα 12, έζησε με την οικογένειά του στο Κέιμπριτζ. Η παιδική ηλικία του τον διαμόρφωσε και του έδωσε τα εφόδια για την επαγγελματική του ζωή.

Μεταξύ άλλων, έγραψε και ένα βιβλίο για την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Το δεύτερο αεροσκάφος», με άρθρα, δοκίμια και ειδήσεις για το θέμα. Έγραψε περίπου 12 μυθιστορήματα και ήταν δύο φορές υποψήφιος για το βραβείο Μπούκερ. Η εφημερίδα Times τον συμπεριέλαβε το 2008 στους πενήντα σημαντικότερους μεταπολεμικούς Βρετανούς συγγραφείς.

Ο Μάρτιν Έιμις έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα. Ώς σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει τα βιβλία του: Το βέλος του χρόνου (1995), Άλλοι άνθρωποι (1995), Η πληροφορία (1998), Νυχτερινό τρένο (1998), Χρήμα (1999), Ιδιωτικές συναντήσεις (2007), Το καλοκαίρι του έρωτα (2011).

Έχει τιμηθεί με το βραβείο Σόμερσετ Μομ (1974) για το βιβλίο του The Rachel Papers (1973), ενώ το μυθιστόρημά του Το βέλος του χρόνου (1991) ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Booker. Έχει δημοσιεύσει ακόμη τα μυθιστορήματα Dead Babies (1975), Success (1978), Other People: A Mystery Story (1981), Money: A Suicide Note (1984), London Fields (1989), Yellow Dog (2003), House of Meetings (2006), The Pregnant Widow (2010), Lionel Asbo: State of England (2012), The Zone of Interest (2014), Inside Story (2020), τη συλλογή διηγημάτων Einstein’s Monsters (1987) και τα δοκίμια Invasion of the Space Invaders: An Addicts’ Guide (1982), The Moronic Inferno and Other Visits to America (1986) και Visiting Mrs Nabokov (1993).

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr